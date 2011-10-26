Сделать 3д модель по чертежам КМ

Нужно сделать 3д-модель по представленым чертежам .двг

Конструкции металлические. Колонны, балки, косынки, пластинки итд - настоящий транс и медитация для любителей помоделить.

Все образмерено. Задача - выявить возможные нестыковки и их оперативно устранить.

Обратите внимание, на чертежах верны размеры и спецификации. сами линии не верные - т.е. надо все начертить " с нуля"

Тут много повторяющихся деталей по сути, но немного разных размеров.

Пожалуйста, внимательно посмотрите чертеж и трезво оцените свои возможности.

Жду от вас расклады по срокам и цене.

если что, пишите [email protected]