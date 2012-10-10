Анимационная вставка с автомобилем

Необходимо сделать анимационную вставку по подобию как на этом сайте

http://www.asiamobil.ru/

Общая идея анимации - чтобы машина "ремонтировалась", собиралась из кузовных частей, двигателя и т.п. и в конце уезжала. Дизайн главной страницы сайта и стиль будут заданы позднее.

Принимаются заявки на сроки/цены.