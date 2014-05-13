Анимация для моб. игры

Доброго времени! Нужно нарисовать и анимировать паука (для начала один, потом потребуется еще несколько), что бы он ползал (нужно для игры). Самого паука можно увидеть в приложенном файле. Требуется сделать вид сверху. Рисунок и анимация должны ...