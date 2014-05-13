Анимация для моб. игры

АнимацияЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Для мобильной игры нужно сделать анимацию. В векторе (Flash) отрисовать и анимировать,задачу:

Добавить анимацию после каждого хода: ножницы режут бумагу, камень в бумаге и т.д. Пример:

https://www.youtube.com/watch?v=JUAVs6CjQA8

Игра - клон показанной на видео. Юниты в вектре есть

10 лет назад
lanatana
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
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