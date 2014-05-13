Анимация для моб. игры

На игровом поле (в приложении) расположены 4 игрока (два своей команды и два соперника) Цель игры: забить как можно больше голов команде соперника Ворота динамичны и открываются через определённый промежуток времени (это грани игрового поля) Игроки команды соперника защищаются ...
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Для мобильной игры нужно сделать анимацию. В векторе (Flash) отрисовать и анимировать,задачу:
Добавить анимацию после каждого хода: ножницы режут бумагу, камень в бумаге и т.д. Пример:
https://www.youtube.com/watch?v=JUAVs6CjQA8
Игра - клон показанной на видео. Юниты в вектре есть
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