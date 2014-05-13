Анимированный паук

Доброго времени!

Нужно нарисовать и анимировать паука (для начала один, потом потребуется еще несколько), что бы он ползал (нужно для игры). Самого паука можно увидеть в приложенном файле. Требуется сделать вид сверху. Рисунок и анимация должны быть похожими на оригинал (100% не требуется, но что бы было очень похоже, чем реалистичнее тем лучше).

Размер изображения не менее 600х480. Нужна будет раскадровка, то есть каждый кадр анимации + в качестве образца сам gif файл. Формат изображений PNG (с прозрачным фоном, только сам паук).

Просьба сразу указывать стоимость исполнения. Сроки не горящие, но и затягивать не стоит.