Анимация иллюстрации

Заставка на сайт такова: Человек заходит на сайт и видит перед собой звездное небо(космос). Он как бы летит сквозь него(помните как когда-то была заставка на компах...). Он как бы летит сквозь звезды и вдруг перед ним появляется одна планета(она посредине в ...