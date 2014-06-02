Анимация иллюстрации

Ищем флеш-аниматоров. Содержание работы: анимация 1,5-минутного тизера мультфильма. Анимация планируется во флеше. Рисовать не требуется, только анимировать и красить. Пожалуйста указывайте ваши портфолио, а также расценки за секунду анимации или за проект. При прочих равных условиях, предпочтение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
1. Дизайн сайта: http://www.alexey-popov.com/portfolio/web/gladiators-ua/
2. Картинки в хорошем разрешении, исходники
3. Режессура
Необходимо:
1. Сделать анимацию свечей в контенте, небольшое движение огня и блики света
2. В шапке сделать перелет птиц
3. Движение облаков
4. Эффект пыли за гладиаторами в шапке
5. Небольшие блики на крови
В топике укажите пожалуйста:
1. Портфолио желательно с примерами подобного уровня анимации.
2. Срок
3. Стоимость
Мне в личку писать НЕ НУЖНО
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $600Анимация1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно на цифровой фотик с штативом снять: 1) на сером поверхности скомканый лист бумаги. 2) она чуть разворачивается. 3) ещё больше разворачивается 4) разворачивается .. .. .. n) она развёрната на весь экран. Так, чтобы когда запускаешь эти кадры подряд получился мульт длинной ...Анимация7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Заставка на сайт такова: Человек заходит на сайт и видит перед собой звездное небо(космос). Он как бы летит сквозь него(помните как когда-то была заставка на компах...). Он как бы летит сквозь звезды и вдруг перед ним появляется одна планета(она посредине в ...Анимация2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Добрый день, для использования в спектакле необходимо сделать небольшой ролик 25-40 секунд. ролик демонстрируется на видеоэкране (качественная картинка) В идеале: человек падает с балкона, душа отделяется и облетает знаковые места Москвы (вид сверху), затем тоже самое - Париж. как вариант ...Анимация8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Необходима презентация, длительностью не более 5-10 мин. Текст и графика. Возможно использование любой мультимедийной программы. По замыслу данная презентация будет проигрываться на ноутбуке подключенному к плазменной панели. Контекст презентации: отчет о проделанной годовой работе для ...Анимация1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется выполнить следующую задачу: есть видеоролик (16 секунд) - движение человека на контрастном фоне (белая стена). Требуется покадрово превратить запись во флеш с дополнительной обработкой. Вытравить человека в силуэт (однотонный), подкрасить его в оттенок, выделить контур (если ...Анимация9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен флеш мульт. графика в стиле игрушки Марио. Главный герой – послушайте музыкальный отрывок (это демо). www.bright.su/paukdemo.mp3 песня 3 минуты. Сюжет – есть. главное – что бы было оч стёбно и обаятельно. просьба портфолио присылать на ...Анимация3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужна анимационная шапка сайта, с разрешением экрана 1024*768. Тематика: "Юридическая консультация 24 часа". Логотип пока на регистрации, выполнен в двух цветах, оранжевый и желтый. В прикрепленном файле листовка, которую планируется распространять после создания сайта. Могут ...Анимация13 заявокЗакрыт16 лет назад
За 2-3 часа создать простую анимацию. Подробности по ICQ 429670184Анимация1 исполнительЗавершен16 лет назад
Компания BartSoft Inc., успешно работающая на рынке 8 лет, предлагает удаленную работу аниматорам. Необходимо разработать часовой мультик для CD. Требования: опыт работы на рынке не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного выхода в интернет, порядочность, ...Анимация9 заявокЗакрыт16 лет назад