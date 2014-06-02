Анимация иллюстрации

$250
АнимацияЗавершен8 заявок340 просмотров
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Дано:

1. Дизайн сайта: http://www.alexey-popov.com/portfolio/web/gladiators-ua/

2. Картинки в хорошем разрешении, исходники

3. Режессура

Необходимо:

1. Сделать анимацию свечей в контенте, небольшое движение огня и блики света

2. В шапке сделать перелет птиц

3. Движение облаков

4. Эффект пыли за гладиаторами в шапке

5. Небольшие блики на крови

В топике укажите пожалуйста:

1. Портфолио желательно с примерами подобного уровня анимации.

2. Срок

3. Стоимость

Мне в личку писать НЕ НУЖНО

16 лет назад
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
iflash
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Думаю ничего лишнего писать не нужно, все знают Алексея как отличного исполнителя и не менее хорошего заказчика.
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