Анимация персонажа

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Закрыт11 заявок750 просмотров

Добрый день!

Анимация на 5 - 10 секунд.

1 персонаж на прозрачном фоне, для дальнейшей вставки в видео ролики.

Персонаж в векторном формате. Необходимо будет добавить элементы.

Только с портфолио.

Детали задачи с выбранными исполнителями.

5 лет назад
grigapsht
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