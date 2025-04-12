Анимация в Maya

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки27 просмотров

Нужно выполнить ряд работ по анимации в Maya

Работы Не Должны быть выполнены на 5+ (достаточно просто качественно без лишних усложнений)

Ниже ссылка с заданиями и референсами

https://drive.google.com/drive/folders/1SchTFu0bAhcgredZQFp8wJXg9lypk5kB?usp=sharing

Создание анимаций
14 дней назад
gregory1999
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Давид
 
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