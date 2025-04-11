Motion Designer для гемблинга

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки15 просмотров

Ищем Motion Designer для работы в компании Private Inc., специализирующейся на арбитраже трафика. Требуется понимание гемблинга, опыт от 1 года и портфолио от 5 работ. Обязательные навыки: работа в After Effects и Figma (или Adobe Photoshop), умение работать со статикой и высокий уровень использования нейросетей. Предлагаем удаленную работу, высокий доход и возможности для профессионального роста.

Adobe After EffectsAdobe PhotoshopFigmaНейросети
21 день назад
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Заявки фрилансеров

Денис
 
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Олег
 
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