3D аниматор

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка11 просмотров

Необходимо предоставить анимацию, показывающую работу специалистов по обслуживанию здания. Все детали указаны в техническом задании, которое будет отправлено в личные сообщения. Требуется готовность приступить к работе в ближайшее время.

месяц назад
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Заявки фрилансеров

Эльмин
 
21 год
месяц в сервисе
Был
20 дней назад
месяц назад