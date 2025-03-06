Анимация лого

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Закрыт8 заявок54 просмотра

Нужно анимировать логотип , у нас телестудия под названием А.S снимаем кратко метражку, фильмы , рекламы , сюжеты , клипы будем размещать на платформах ютуб , инстаграм , телеграм , фейсбук и будут показывать в Телевидении. Анимация должна быть очень креативным , динамичным , 7 секунд как шапка (интро) на короткий срок

Анимация логотипов
2 месяца назад
guest_1741936685436
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