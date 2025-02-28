Требуется создать сцену и анимировать её в Blender (нужна анимация и сама сцена).

Требования:

Нет, чёткой концепции, но нужно 2 и более объектов, один из которых будет состоять из трёх подобъектов (он должен как-либо деформироваться). Так же должна присутствовать пластическая деформация. 2 источника света, зум и моушн камеры + активные тени объектов

+небольшая расписка о методах, которые были применены в проекте (на 1,5-2 страницы)