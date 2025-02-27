Анимация 2d, день рождения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки31 просмотр

Нужна профессиональная анимация. Одна статичная локация. Девушки подруги пришли к однокурснику на день рождения. Короткие анимации со звуком. Реальный торт, реальные движения. Здесь всё должно быть реалистичным, хотя и 2д. Оплата предварительная

Анимация объектовАнимация персонажейДобавление эффектовСоздание видеоСъёмка видео
2 месяца назад
ingapivtorak
Инга 
35 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад

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