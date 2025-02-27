Нужна профессиональная анимация. Одна статичная локация. Девушки подруги пришли к однокурснику на день рождения. Короткие анимации со звуком. Реальный торт, реальные движения. Здесь всё должно быть реалистичным, хотя и 2д. Оплата предварительная