Требуется разработка анимации для быка, который бежит в одну сторону, разворачивается на 180 градусов, снова бежит, останавливается поесть травы и затем движется к пользователю. Задача срочная, детали будут обсуждены дополнительно.
Анимация 2d, день рождения
Нужна профессиональная анимация. Одна статичная локация. Девушки подруги пришли к однокурснику на день рождения. Короткие анимации со звуком. Реальный торт, реальные движения. Здесь всё должно быть реалистичным, хотя и 2д. Оплата предварительная
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