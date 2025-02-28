Анимация Карт - Geo Layers

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка36 просмотров

Нужен человек, который сможет делать шортсы по анимациям карт (AE Geolayers) (60 сек).
Примеру скину в лс

Adobe After EffectsСоздание анимаций
2 месяца назад
guest_1729410952456
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Данияр
 
35 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад