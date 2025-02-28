Необходимо создать 3D-сцену и анимировать её в Blender. В проекте должно быть два и более объектов, один из которых включает три подобъекта с деформацией. Требуются 2 источника света, зум и моушн камеры с активными тенями. Также нужна небольшая расписка о применяемых методах (1,5-2 страницы).
Анимация Карт - Geo Layers
Нужен человек, который сможет делать шортсы по анимациям карт (AE Geolayers) (60 сек).
Примеру скину в лс
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