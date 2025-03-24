Создать анимации для мобильного приложения

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Закрыт8 заявок33 просмотра

Добрый день. Есть статический макет приложения в фигма. Нужно сделать или подобрать общедоступные анимации в формате лоти/гиф.

Пример: реалистичные песочные часы, уменьшение/увеличение круга каждую секунду и др.

FigmaАнимация логотиповДизайн интерфейсовДизайн мобильных приложенийСоздание анимаций
месяц назад
guest_14787926055328
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