Требуется 2D аниматор

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок18 просмотров

Требуется 2D аниматор для научно-популярного YouTube канала. Задачи включают создание 2D-анимационных видео длиной от нескольких секунд до 10 минут, отрисовка до 5 роликов в неделю, отрисовка сцен с нуля по сценарию с предварительным согласованием сцен. Работа в любой удобной программе, важен только результат. Минималистичный стиль. Портфолио обязательно.

Создание анимаций
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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