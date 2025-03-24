Необходимо создать 3D-сцену и анимировать её в Blender. В проекте должно быть два и более объектов, один из которых включает три подобъекта с деформацией. Требуются 2 источника света, зум и моушн камеры с активными тенями. Также нужна небольшая расписка о применяемых методах (1,5-2 страницы).