Ищу дизайнера/моушена для создания Lottie анимации (json)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт7 заявок58 просмотров

Добрый день. Ищу исполнителя для простого заказа для одного мобильного приложения. Нужно сделать анимацию Lottie json

Примеры того, что нужно анимировать, прикладываю.

Дизайн мобильных приложенийМоушн-дизайнСоздание анимаций
месяц назад
guest_14787926055328
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