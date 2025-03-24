Требуется художник-аниматор для создания 4 анимационных роликов по 1 минуте на историческую тематику. Необходимо разработать стильные визуальные решения и выполнить полную анимацию от раскадровки до финального видео в формате 2D. Укажите наличие опыта и портфолио.
Ищу дизайнера/моушена для создания Lottie анимации (json)
Добрый день. Ищу исполнителя для простого заказа для одного мобильного приложения. Нужно сделать анимацию Lottie json
Примеры того, что нужно анимировать, прикладываю.
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