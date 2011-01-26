Анимировать шапку и логотип

Добрый день.

Имеется логотип и шапка для сайта. Необходимо их анимировать, оживить. Ничего сложного и мудреного. Цель, добавить маленькую изюминку. Сложные навороты ни к чему. Может быть обойдемся пробегающим отблеском или т.п. Обсудим при непосредственном контакте.

Жду портфолио и предложения по срокам. Цена не изменится.