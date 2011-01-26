Анимировать шапку и логотип

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт15 заявок243 просмотра

Добрый день.

Имеется логотип и шапка для сайта. Необходимо их анимировать, оживить. Ничего сложного и мудреного. Цель, добавить маленькую изюминку. Сложные навороты ни к чему. Может быть обойдемся пробегающим отблеском или т.п. Обсудим при непосредственном контакте.

Жду портфолио и предложения по срокам. Цена не изменится.

14 лет назад
verenlen
Леонид 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Flash шапка-баннер для сайта

    $100

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на изготовление баннера (шапки) для сайта www... Суть: сначала в окне текст, оригинально поданный, возможно двигающийся как-то "МЫ ДЕЛАЕМ РЕКЛАМУ". Потом этот текст либо как-то уходит, либо просто появляется ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash-меню в картинке

    Приветствую уважаемые, требуется создать активные меню на картинке. Суть в следующем, есть некая векторная картинка на которой красными точками (5-8 точек на картинке) обозначены зоны, при наведении на которых курсором мышки «вываливается» ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватный проект для Asmi

    Изменение Flash шапки сайта Необходимо изменить шапку сайта, сделанную во флеше. Надо изменить название, убрать ссылки, изменить фотографию и т.д. Надо очень срочно!

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимировать персонажей во флеше

    $99

    Приветствую! Нужно оперативно анимировать человечков во флеше. Только основные движения: 1. шаг (циклический) 2. приседание 3. вставание 4. работа руками (стоя и сидя). Вся графика ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Смена изображений в шапке

    $10

    Есть сайт http://pbku.com.ua Необходимо анимировать шапку. Под "анимированием" подразумевается следующее: На шапке изображение идет квадратами. Есть 4-5 картинок разных. Нужно чтобы одна сменяла другую по квадратам ...

    jQuery
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание компъютерного ролика.

    Нужно сделать 3 мини ролика. описание продукта 1- макет опреснителя воды. 2- макет проточного водонагревателя. жду ваших предложений сразу с ценами. надо до 15 февраля.

    Анимация24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Моделирование и анимация персонажей.

    Требуется моделирование в 3D и анимация двух игровых персонажей. Оплата по факту поэтапно, либо СБС. Анимировать необходимо процесс боя - удары, защитные действия. Концепты персонажей и ТЗ для работы ...

    3ds Max
    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование флеш-сайта, минимальный дизайн

    В архиве 4 картинки: preloader.jpg - сама флэшка растянута на 100% по высоте и ширине экрана, в ней эта картинка, показывается процент загрузки где-нибудь на полу, и двери немного приоткрываются туда-сюда (по слоям все ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад