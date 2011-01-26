ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на изготовление баннера (шапки) для сайта www... Суть: сначала в окне текст, оригинально поданный, возможно двигающийся как-то "МЫ ДЕЛАЕМ РЕКЛАМУ". Потом этот текст либо как-то уходит, либо просто появляется ...
Анимировать шапку и логотип
Добрый день.
Имеется логотип и шапка для сайта. Необходимо их анимировать, оживить. Ничего сложного и мудреного. Цель, добавить маленькую изюминку. Сложные навороты ни к чему. Может быть обойдемся пробегающим отблеском или т.п. Обсудим при непосредственном контакте.
Жду портфолио и предложения по срокам. Цена не изменится.
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