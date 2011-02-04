Flash-меню в картинке

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Завершен13 заявок248 просмотров

Приветствую уважаемые, требуется создать активные меню на картинке.

Суть в следующем, есть некая векторная картинка на которой красными точками (5-8 точек на картинке) обозначены зоны, при наведении на которых курсором мышки «вываливается» меню из списка. Каждому пункту меню соответствует свой URL для перехода.

На выходе нужен swf и исходник fla. Пожалуйста предлагайте цены и сроки. Оплата WMZ, ЯД.

14 лет назад
Nell
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mitien
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$50
2 дня
Дмитрий отлично справился с задачей. Все пожалания в финальной доработке проекта были учтены и внесены без промедления. Приятно работать с мастером своего дела. Буду обращаться еще!
Отличный заказчик. Очень приятный в общении. Может четко и грамотно обьяснить задачу.Оплата срзу после сдачи работы. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mitien
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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