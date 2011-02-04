Flash-меню в картинке

Приветствую уважаемые, требуется создать активные меню на картинке.

Суть в следующем, есть некая векторная картинка на которой красными точками (5-8 точек на картинке) обозначены зоны, при наведении на которых курсором мышки «вываливается» меню из списка. Каждому пункту меню соответствует свой URL для перехода.

На выходе нужен swf и исходник fla. Пожалуйста предлагайте цены и сроки. Оплата WMZ, ЯД.