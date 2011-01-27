Приватный проект для Asmi

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен1 заявка154 просмотра

Изменение Flash шапки сайта

Необходимо изменить шапку сайта, сделанную во флеше.

Надо изменить название, убрать ссылки, изменить фотографию и т.д.

Надо очень срочно!

14 лет назад
Jinat
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличная исполнительница! Всё делает невероятно быстро и качественно, каждое пожелание учтет! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Аня..
От сотрудничества с Павлом получаю только позитивные эмоции. Работаем дальше! Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Анимировать персонажей во флеше

    $99

    Приветствую! Нужно оперативно анимировать человечков во флеше. Только основные движения: 1. шаг (циклический) 2. приседание 3. вставание 4. работа руками (стоя и сидя). Вся графика ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Смена изображений в шапке

    $10

    Есть сайт http://pbku.com.ua Необходимо анимировать шапку. Под "анимированием" подразумевается следующее: На шапке изображение идет квадратами. Есть 4-5 картинок разных. Нужно чтобы одна сменяла другую по квадратам ...

    jQuery
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание компъютерного ролика.

    Нужно сделать 3 мини ролика. описание продукта 1- макет опреснителя воды. 2- макет проточного водонагревателя. жду ваших предложений сразу с ценами. надо до 15 февраля.

    Анимация24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Моделирование и анимация персонажей.

    Требуется моделирование в 3D и анимация двух игровых персонажей. Оплата по факту поэтапно, либо СБС. Анимировать необходимо процесс боя - удары, защитные действия. Концепты персонажей и ТЗ для работы ...

    3ds Max
    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование флеш-сайта, минимальный дизайн

    В архиве 4 картинки: preloader.jpg - сама флэшка растянута на 100% по высоте и ширине экрана, в ней эта картинка, показывается процент загрузки где-нибудь на полу, и двери немного приоткрываются туда-сюда (по слоям все ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать меню на флеше по аналогу.

    Необходимо разработать меню на флеше, почти полностью копирующее меню отсюда (вид, шрифт, эффект при наведении): http://www.axwell.co.uk/ но с нюансами: 1) В настройках указывается цвет пунктов меню (по умолчанию белый) ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимированный логотип

    Srochno nyjno sdelat" animirovannoe Logo http://agmsilver.com/banner600x125.html (Snachala poiavliaetsia cherni kryg zatem kak bi zajigajutsia lampochki i poiavliajutsi dirki belie. Zatem poyavlietsia briliant potom nadpis" DiamondBriteLEDs.com powered by AGM. ...

    HTML
    Анимация7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать тизеры

    Нужно нарисовать 5 анимированных тизеров размеры 100x100px. От вас жду цену, портфолио приветсnвуется! В дальнейшем возможны оптовые заказы и долгосрочное сотрудничество!

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш

    Первоначальная заставка как googleEarth. Далее ось смещается (при одновременном вращении планеты), материки топит - остается несколько островов. Нужный необходимо выделить. Далее еще несколько заставок - все во флеше. орентировачная какая стоимость будет? ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад