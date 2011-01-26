Flash шапка-баннер для сайта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление баннера (шапки) для сайта www...

Суть: сначала в окне текст, оригинально поданный, возможно двигающийся как-то "МЫ ДЕЛАЕМ РЕКЛАМУ". Потом этот текст либо как-то уходит, либо просто появляется новая отрисованная черно-белая картинка: улица города, дома, современные офисные здания, торговые центры, жилые дома. Обязательно сделать, чтобы на домах, были рекламные плакаты, на торговых центрах – рекламные вывески, неоновые подсветки, световые короба и т.д. На дороге стоят рекламные щиты 3х6. Но всё черно-белое.

На переднем плане появляется мужик, прилично одетый, интилигентного вида, слегка толстоват. В руках у него молот, а перед ним – наковальня.

И тут мужик начинает бить молотом по наковальне. При каждом ударе из под молота вылетают искры, ЦВЕТНЫЕ !!!!! И тут вокруг все рекламные штучки (большие плакаты на стенах зданий, щиты, вывески, неон и т.д.) начинают набирать цвет !!! Потом от них цветом наполняется вся картинка.

И третий этап: как-то оригинально и красиво должна появиться надпись: Производственная Компания «...» тел. ...

Потом всё начинается сначала. Только стартовый текст циклически меняется:

МЫ ДЕЛАЕМ РЕКЛАМУ

Упали продажи?

Развиваешь свой бизнес?

Интервалы зависания каждого из этапов продумаем позже, но не долго, чтобы каждый посетитель сайта успевал увидеть один полный цикл.

Кто может выполнить качественно, профессионально, красиво. Пишите с указанием четких сроков.