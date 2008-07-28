Божья коровка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен9 заявок563 просмотра

Добрый день.

Задача следующая. Отрисовать в векторе и сделать анимацию божьей коровки.

Она должна:

1. вылазить из-за меню.

2. залазить за меню.

3. необходимо предложить 3 варианта циклической анимации в режиме ожидания.

например, поворачиваться из стороны в сторону, и тп.

4. корова не должна залазить на зеленое поле.

Предложения с портфолио отправлят на почту [email protected]

Основной целью этого проекта является поиск человека,

с которым можно было бы поделится частью работы.

Предпочтение отдается киевлянам.

предложения без портфолио по анимации - не рассматриваются.

предложения от студий - не рассматриваются.

17 лет назад
rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

slx-acj
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Работу сделал на очень высоком уровне, учел все пожелания, спасибо!
Приятно работать, заплатил больше чем предлагал изначально. Всегда интересные проекты. Буду сотрудничать и дальше:)
Olga_79
Ольга 
46 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

slx-acj
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Olga_79
Ольга 
46 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

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