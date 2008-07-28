Божья коровка

Нужно сделать анимацию для схем проезда подобную как на данном примере http://www.i-kamin.ru/contacts/ (смотреть схемы проезда). Так же нужен подобный прикол скрытый на второй схеме http://www.i-kamin.ru/contacts/ (для того что бы увидеть прикол нужно сначала посмотреть "как ...