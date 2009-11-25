Flash открытка к Новому году

Необходимо сделать два векторных флеш-ролика, в качестве заставки для директории сайта ролик будет скрашивать ожидание поссетителей пока скрипт переведет их на результаты гаданий. определенного сценария нет. необходимо сделать ролик длиной в минуту, на тему гаданий: гадалка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект запущен повторно.
Основные требования:
1. Уровень исполнения не ниже чем у нашей прошлогодней открытки
http://www.espressomaster.ru/jmpostcard.swf
2. Легкая, веселая, с элементами нашего фирменного стиля, формирующая новогоднее настроение.
Необходимо легко обыграть наш профиль (поставка оборудования для джус-баров, кафе, ресторанов http://www.juicemaster.ru/about/ ) и при этом обойтись без излишней саморекламы.
Общие требования:
- идея
- звук
- вес до 500 кб. с предзагрузчиком,
- логотип компании кадре или как минимум в финале
Выбор исполнителя по качеству портфолио, качеству идеи и цене. Приветствуется наличие опыта в подобных проектах (пожалуйста, ссылки на них). Аськи нет, пожалуйста, пользуйтесь сервисом приватных сообщений.
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