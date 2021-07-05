Требуется создать яркую анимацию для статичного логотипа недвижимости в Испании. Логотип должен быть в центре видео длительностью 5-7 секунд с красочной анимацией, отражающей тему Испании. Необходимо предоставить файл mov в разрешениях 1080p и 4K, а также проект Adobe Premiere Pro для будущих изменений текста. Адрес сайта Best-Espana.com должен быть включен.