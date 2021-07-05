Требуется 2D аниматор для создания простых мультиков для детского мультсериала на YouTube. Ожидается работа с программами Moho, After Effects и Toon Boom Harmony. Персонажи и материалы предоставлены, оплата составит 1000 руб за минуту анимации. Срок выполнения - 30 дней.
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