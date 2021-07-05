2D Аниматор Moho, After Effects, Harmony на детский мультсериал

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт7 заявок501 просмотр

Ищу аниматора Moho, After Effects, Toon Boom Harmony (в том числе начинающего и желающего развиваться) - сделать несколько простых мультиков для нового мультсериала Ютуб.

Аудитория 4-8 лет.

Подробности скину в личку.

Работа удаленная.

Персонажи и материалы полностью подготовлены. Примеры прилагаю.

Оплата 1000 руб за 1 минуту серии. Срок 30 дней.

Пришлите несколько ваших анимационных работ в заявке или личку.

4 года назад
bw20
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Павел
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
4 года назад
Евгения
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Максим
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад
Виктор
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
4 года назад
Диомид
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать несколько забавных сценариев для ролика или гиф-анимации

    Требуется разработать несколько забавных сценариев для ролика или гиф-анимации на тему 1 сентября. Приложите пример одного сценария или краткую идею, чтобы продемонстрировать ваше видение. Понравившиеся сценарии будут куплены.

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать анимацию APNG

    Требуется разработать анимацию в формате APNG. Примеры анимации будут предоставлены. Необходимо создать качественный и привлекательный графический контент для использования в проектах.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать для логотипа Недвижимости в Испании видео анимацию

    Требуется создать яркую анимацию для статичного логотипа недвижимости в Испании. Логотип должен быть в центре видео длительностью 5-7 секунд с красочной анимацией, отражающей тему Испании. Необходимо предоставить файл mov в разрешениях 1080p и 4K, а также проект Adobe Premiere Pro для будущих изменений текста. Адрес сайта Best-Espana.com должен быть включен.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Анимация в after effects

    $30

    Ищется специалист для анимации отрисованных кадров, созданных в Photoshop и Illustrator, с использованием After Effects. Требуется опыт работы с видео, чувство стиля и креативный подход. Знание съемочного процесса и режиссерские качества будут преимуществом.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать 6 видео креативов для мобилок

    Требуется разработать 6 анимационных видео креативов для игры 'Найди 5 отличий'. Каждый креатив должен включать уровни с различными темами, такими как фентези, зомби, военная стратегия и спорт. Необходима проработка интерактивных элементов, чтобы вовлечь пользователей и мотивировать их находить отличия. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в каждой теме.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Классическая анимация 30 сек

    Требуется создать 30-секундный анимационный ролик в классическом стиле по заданному референсу. Необходимо отрисовать визуальный контент, соблюдая стилистику и качество, представленное в видео.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание креатива ( Шопперы) / Сторис инст/ плюс-минус по примеру

    Требуется разработка нескольких креативов для инстаграм-сторис и ленты. Формат: шопперы с возможностью использования примеров или предложением новых идей. Анимация приветствуется.

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация

    Необходимо разработать анимацию на основе предоставленных примеров. Интересуют сроки выполнения и стоимость услуги. Ожидается качественный и профессиональный подход к созданию анимационного контента.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    4 года назад