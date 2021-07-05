Требуется разработать несколько забавных сценариев для ролика или гиф-анимации на тему 1 сентября. Приложите пример одного сценария или краткую идею, чтобы продемонстрировать ваше видение. Понравившиеся сценарии будут куплены.
2D Аниматор Moho, After Effects, Harmony на детский мультсериал
Ищу аниматора Moho, After Effects, Toon Boom Harmony (в том числе начинающего и желающего развиваться) - сделать несколько простых мультиков для нового мультсериала Ютуб.
Аудитория 4-8 лет.
Подробности скину в личку.
Работа удаленная.
Персонажи и материалы полностью подготовлены. Примеры прилагаю.
Оплата 1000 руб за 1 минуту серии. Срок 30 дней.
Пришлите несколько ваших анимационных работ в заявке или личку.
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