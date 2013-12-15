Изменение звука в анимации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок174 просмотра

Требуется совершенно минимальное изменение звука в анимации. необходимо изменить тон одного звукового момента, так как он слишком похож на рекламу известного бренда.

11 лет назад
WeeTeam
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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