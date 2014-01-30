Нужен слайдер для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки143 просмотра

Добрый день! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!))

Для сайта: ДверТоргъ.рф требуются слайдеры на главную страницу. На данный момент требуются три слайдера. Возможно закажем больше. Цена 10$ за слайдер.

1. Новогодняя тема. Нужен красивый и красочный слайдер на рождественскую тематику. Текст - С Новым годом и Рождеством! Картинки - елочные игрушки разных размеров, на которых цифры с размером скидки: 1) -5%, 2) -10%; 3) -15%; 4) -25%; 5) -50%... чем больше скидка, тем красивей и больше по размеру шарик. Предпочтительные цвета - золото, синий, красный. Можно добавить анимацию, но в разумных пределах.

Стиль - уютный, красивый, реалистичный. Можно "рисованный красками" слайдер, но с высокой степенью реальности.

2 и 3 слайдер - вышлю победителю.

11 лет назад
Konsyl
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$20
3 дня
Андрей нарисовал мне три баннера. Во многом "угадал сходу". Я остался доволен работой. Довольно быстро, качественно и не дорого я получил свои баннеры. Посмотреть можно здесь: www.ДверТоргЪ.рф
Приятный заказчик, оплата своевременная, рекомендую.

Заявки фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад