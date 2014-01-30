Есть шаблон на Flash - http://www.templatemonster.com/ru/demo/32206.html Из него нужна только splash-стринца, остальной сайт будет делаться отдельно на html. Задача - внести на главную 2 изменения: 1. прорисовать там вместо весов логотип компании ...
Нужен слайдер для сайта
Добрый день! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!))
Для сайта: ДверТоргъ.рф требуются слайдеры на главную страницу. На данный момент требуются три слайдера. Возможно закажем больше. Цена 10$ за слайдер.
1. Новогодняя тема. Нужен красивый и красочный слайдер на рождественскую тематику. Текст - С Новым годом и Рождеством! Картинки - елочные игрушки разных размеров, на которых цифры с размером скидки: 1) -5%, 2) -10%; 3) -15%; 4) -25%; 5) -50%... чем больше скидка, тем красивей и больше по размеру шарик. Предпочтительные цвета - золото, синий, красный. Можно добавить анимацию, но в разумных пределах.
Стиль - уютный, красивый, реалистичный. Можно "рисованный красками" слайдер, но с высокой степенью реальности.
2 и 3 слайдер - вышлю победителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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