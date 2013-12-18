Комплект электронных книг

требуется разработать комплект книжек на флэше, чтобы страницы перелистывались как бумажные. содержимое страниц - отсканированные бумажные книги. всего 24 книги, кол-во страниц колеблется от 10 до 20 в каждой.

также при открытии разворота нужно проигрывать звуковое сопровождение.

все это должно запускаться с главной страницы. подробности во вложении

срок 3 дня :(