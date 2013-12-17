Есть шаблон на Flash - http://www.templatemonster.com/ru/demo/32206.html Из него нужна только splash-стринца, остальной сайт будет делаться отдельно на html. Задача - внести на главную 2 изменения: 1. прорисовать там вместо весов логотип компании ...
Сделать слайдшоу к свадьбе (порядка 60 фото)
Фото, некоторые слова будут в слайдшоу, в вие текста, ну и музыка. Ничего сложного. Срок завтра к вечеру (по мск)
Пишите пожалуйста цену. Срок не обсуждаем к сож )
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