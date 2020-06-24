Здравствуйте!

мне необходимо создать первый ролик для рекламы, тематика: сайт/база черного списка работников.

например вижу так: человек идет здание с надписью Работа, заходит в HR отдел, показывает свое резюме, бла бла бла разговаривают, HR одобряет, жмут руки, далее он идет в отдел безопасности (Security), дает так же резюме, а человек в форме Службы безопасности заходит на сайт, вводит его данные, например Иванов Иван Иванович - а там выскакивает красный крестик типа недобросовестный работник. а затем большая печать типа [ОТКАЗАНО].

ну если у вас есть идеи - то дополните. и звуковое сопровождение с озвучкой тоже хотелось бы. Типа: Не рискуйте репутаций компании, не верьте на слово, проверьте отзывы о работнике в черном списке сайта блаблабла.ком.