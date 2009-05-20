Три скринсейвера к пятнице

Необходимо к пятнице сделать три скринсейвера. Графику я предоставлю.

На макете один из трех образцов статичной картинки.

Необходимо добавить эффект вибрирующего телефона. А также для горизонтальных фоновых полос добавить эффект эквалайзера слева по всей высоте. Образец в прикрепленном файле.

Финальные требования по заставке:

Заставка должна быть выполнена в виде масшабируемого (минимальное разрешение 800х600, максимальное 1600х1200) флеш-ролика. Флеш ролик НЕ ДОЛЖЕН ссылаться на внешние источники данных.

Предлагайте сумму оплаты. И свое портфолио.