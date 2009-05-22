Нужен рекламный ролик для компании - прием эл.платежей от населения за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и др.услуг. Ролик необходим для показа на ТВ. Требования: - креатив; - ...
Создание вращения фигуры из T-Flex (AutoCAD)
Имеются начерченные файлы в 3D в программе T-Flex (при необходимости, можно экспортировать в AutoCAD)
Необходимо сделать анимацию или ролик, в которой бы эта фигура вращалась. Пример можно посмотреть здесь http://www.proflazer.ru/opora_opb.htm
Всего 32 файла.
Выбранный исполнитель
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