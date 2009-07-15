Аналог заставки на Маке

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен16 заявок388 просмотров

Нужно создать аналог заставки на Маке - картинка(фото) собирающаяся из множества других картинок(фото)

16 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mediagraphica
Руслан 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$160
5 дней
Отличная работа! Нужно отметить особое внимание к пожеланиям и коррективам, а также оперативное реагирование на поставленные задачи! Спасибо огромное исполнителю!!!!
Материалы были предоставлены оперативно. Все замечания и поправки - объективны. Общение прошло без задержек.

Заявки фрилансеров

Mediagraphica
Руслан 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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