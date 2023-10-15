Модуль с инженеркой в BIM

Архитектура зданийЗакрыт1 заявка2 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

  • Добрый день, необходимо разработаь рабочую документацию для Модульного дома полностью со всей инженеркой, размер 2.5*6м

месяц назад
guest_16497415495918
Казахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад