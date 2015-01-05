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Нарисовать эскиз (фото1) перила переносятся на край конструкции, снизу опоры, пример фото 2 , нарисовать с такого ракурса как на фото 2. . Сроки и стоимость уточняйте.
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