Нарисовать эскиз

Тема: Проект 9-ти этажного жилого дома на 36 квартир (г. Новочебоксарск) объем: 110 стр Срок: 05.01.2015. Нужно будет сделать Чертежи в А1, 6-7 чертежей, программа АвтоКАД. Методичку скину тем кто будет заинтересован в выполнении заказа. Работа без предоплаты, возможна оплата ...