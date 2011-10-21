Проектирование частных домов

Архитектура зданийЗакрыт6 заявок219 просмотров
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Требуется проектировать частные дома в автокаде.

Технологии: брус, бревно, каркас, сип, газобетон, кирпич, durisol.

Если проектировали какую-то одну технологию, то пишите какую.

Площадь от 120 до 150 м2.

Интересует цена, сроки выполнения и примеры работ.

10 лет назад
drop18
Кирилл 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад