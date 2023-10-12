Сведение, мастеринг нескольких треков

АудиомонтажЗакрыт13 заявок82 просмотра
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Ищем человека, кто поможет качественно свести несколько треков.
Материал - вокалы в wav и минус. Жанр - rap, hip-hop
В своей заявке, укажите пожалуйста цену за сведение одного трека и примеры ваших работы.
Работу можно начать сразу.

месяц назад
Alexrix
33 годаЛатвия
7 месяцев в сервисе
Был
день назад