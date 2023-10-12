Сведение, мастеринг нескольких треков

Смикшировать три новости с фоновой музыкой, заставкой и отбивками. Продолжительность каждой новости 15-20 секунд. Выбрать наилучшее звучание новости в каждой локации. В Новость в шумном месте фоновую музыку не вставлять. Новость должна быть с места ...
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Ищем человека, кто поможет качественно свести несколько треков.
Материал - вокалы в wav и минус. Жанр - rap, hip-hop
В своей заявке, укажите пожалуйста цену за сведение одного трека и примеры ваших работы.
Работу можно начать сразу.
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