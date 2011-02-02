2 простеньких баннера (gif)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок218 просмотров

2 gif баннера для сайта http://www.mbaconsult.ru/ru/

одинаковые по оформлению с разными размерами

1 - 220*100

2 - 455*60

фон светло-серый, но не бледный

1ый слайд - artimage.logo.png

2ой слайд - семинары и мастер-классы по PR в феврале - бордовыми буквами (цветом логотипа)

3ий слайд - набор на курс имиджмейкер - начало занятий 15 февраля!

14 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

scale
Юрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$9
1 день
Работа выполнена без нареканий и очень оперативно! дизайнер явно обладает тонким художественным вкусом!
Четкое ТЗ, моментальная оплата, сотрудничеством доволен. Отличный заказчик, спасибо!

Заявки фрилансеров

scale
Юрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад

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