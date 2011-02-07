Доброго.

Для сайта http://www.plastic4you.by/ требуется баннер в шапку размер 467px * 88px

баннер должен быть более яркий чем сайт, но гармонировать с дизайном.

баннер должен призывать общаться на форуме.

баннер содержит несколько кадров.

в идеале flash, но можно красивый gif баннер

Тексты:

Первый вариант.

1 кадр) Получи консультацию

2 кадр) пластического Хирурга

3 кадр) Бесплатно

Второй вариант:

1 кадр) Все про пластическую хирургию

2 кадр) на Форуме

Указываете на чем вы готовы реализовать баннер gif или flash