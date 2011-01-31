Флеш-баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок263 просмотра

Флеш-баннер Распродажа для спортивного магазина.

720*80

Одно из условий - в портфолио помещаете баннер БЕЗ ССЫЛКИ НА САЙТ!!!

14 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$40
1 день
Спасибо Юрию за качественную работу на проектом! Все сделано вовремя и профессионально.
Отличный заказчик! Только положительные эмоции! Четкое задание и мгновенная оплата. Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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