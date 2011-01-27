Здравствуйте. Необходимо создать флеш баннер для сайта www.artdekotver.ru Он будет вместо картинки с девушкой и красного поля рядом. Конечно, если это будет осуществимо, так как сайт создан в конструкторе сайтов SiteBuilder. ...
Баннер в Flash
Пример: http://www.oikocredit.org/documents/moneycycle.swf
интересует цена и сроки
skype: ympex_md
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры19 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт http://ukrhost.org На верху есть контактные данные. Нужно сделать баннером, небольшой высоты, под дизайн сайта с иконками. Не флеш. Расчет WebMoneyЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен простой банер на флэш. Описание во вложении.Завершен14 лет назад
- $15
Нужно нарисовать 2 анимированных баннера для сайта http://samp-mods.com. Тематика: GTA и SA-MP. Размеры: 468х60 и 88х31Завершен14 лет назад
- $50
Нужно создать 1-2 флэш баннера + ресайзы к ним, что бы получились следующие размеры: 468*60, 728*90, 600*90, 120*600, 160*600, 240*400, 450*400, 750*400, 200*300. Также надо сделать гиф-заглушки. в баннеры надо будет ...Баннеры12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо сделать флеш-банер размером 620x110 для сайта region-sibir.ru. Цветовое оформление баннера обязательно должно сочетаться с цветовой гаммой самого сайта! Текст баннера: Новое строящееся помещение 1600 кв.м. ...Баннеры19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Создать 3 комплекта неанимированных баннеров для сайта торговой площадки, 6 основных форматов баннеров по 3 вида каждого формата, всего примерно 18 баннеров +-3. В рамках одного комплекта должна быть общая идея, но баннеры должны ...Баннеры20 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать gif, баннеры. Размеры 468*60 - 1 шт , 250*250 - 2 шт ( разной тематики). Креативность в разумных пределах приветствуется.Завершен14 лет назад
Нужно сделать 3 красивых(!!!) Flash баннера. Сроки 24 часа. Если не можете сделать 3 баннера за 24 часа - просьба не отписываться в проекте. Тематика: Реклама партнёрки для Forex'а. ...Завершен14 лет назад
Сколько будет стоить создание баннера 468*60 без анимацииБаннеры24 заявкиЗакрыт14 лет назад