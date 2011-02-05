2 баннера строительной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен23 заявки317 просмотров

Требуется сделать 2 банера для сайта http://www.metal-container.ru -

первый горизонтальный, для замены сущ. в шапке.

второй вертикальный, будет располагаться вместо бегуна в "Рекламный блок 1"

банеры будут располагаться на сайте http://www.conteiners.ru

14 лет назад
karpsw
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад
$20
2 дня
Сделал баннеры в срок, не дорого, качественно. Работой доволен.
Понятная формулировка задачи, оперативная оплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
14 лет назад

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