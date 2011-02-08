Здравствуйте. Необходимо создать gif баннер 468х60 для американской соц. сети Всего будет 3 слайда. Сценарий : 1)Все еще сидишь в Контакте и Одноклассниках? 2)PeopleString новейшая социальная сеть! 3)Платит ТЕБЕ за ...
Рекламный Flash баннер 88*400
Нужен рекламный flash баннер 88*400. Будет размещаться в левой колонке сайта yourpower.ru и вести на pinator.ru. Баннер должен гармонично вписываться в дизайн сайта. Все плавное, без кричащих цветов и мерцающих надписей.
Сценарий:
1. Хочешь добиваться поставленных целей?
2. Побори свою лень!
3. Бесплатный тренинг Олега Горячо
Пишите сроки и цены. Оформляем безопасную сделку.
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