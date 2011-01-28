Баннер 468х60

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Закрыт8 заявок340 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо создать gif баннер 468х60 для американской соц. сети

Всего будет 3 слайда. Сценарий :

1)Все еще сидишь в Контакте и Одноклассниках?

2)PeopleString новейшая социальная сеть!

3)Платит ТЕБЕ за общение и игры!

14 лет назад
torring
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Fortwini
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Fortwini
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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