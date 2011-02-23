Плакаты для рекламы продукции "шины, диски"

Необходимо разработать дизайн-проекты для плакатов/баннеров магазина шин и дисков.

1шт 540x2200mm (2шт)

вертикальная надпись Michelin, наличие их фирменного чувака Мишлен, а также шина/колесо этой фирмы на плакате, под углом, или еще как то.

2 шт 540x2200mm

вертикальная надпись Nokian (сверху в фирменном стиле Nokian Tyres, на зеленом прямоугольнике). 2 вида плаката. С летним и зимним колесом.

760x3700mm

Yokohama плакат. фирменный стиль Yokohama и их линейки шин ADVAN

100 см снизу можно сделать просто черный фон (это часть фирменного, плюс там нижняя часть висеть будет не видно ее будет короче)

930x3700

Bridgestone

свободный фон снизу 100см

600x3700

под фирменный стиль компании (будет предоставлен))

свободная надпись Клуб 4х4

части джипа с предоставленных заказчиком фоток

плюс общие темы 4х4 на плакате

до 1.5 м от низа не ключевое наполнение

1160+1160 (ширина) x3700

упор на спортивную тему авто. например какая то гоночная машина крупным планом, и видно шину , протектор и ее надпись типо Мишлен там, Йокохама или еще что. ну в автоспорте там полно таких тем.

В целом 7 плакатов получается.

Опыт и примеры сделанных работ обязательны.

Срок изготовления до 7 дней от начала работы. Предварительный показ макетов на утверждение заказчиком.