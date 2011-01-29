Нужно сделать не сложный gif баннер формата 240x130. Графика и текст имеются. Прикрепил пример того что нужно сделать.
Нужен небольшой баннер
Здравствуйте. Срочно нужен небольшой банер 100х60 для рекламы неоф. некоммерческого сайта футбольного клуба (какой клуб - в личке). Свою стоимость пишите в комментарии (обязательно, это критерий выбора).
Заявки фрилансеров
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