Flash Banner

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок241 просмотр

Нужно сделать качественный Flash баннер для сайта-биржи.

Размер баннера - 240х400

Основные требования к баннеру:

Яркий, динамичный и плавный без дурацких рывков. Никаких свистелок-перделок, строгий для серьезного ресурса.

Конверсионность баннера особого значения не имеет, т.к. он будет висеть на дружественном ресурсе столько, сколько нужно.

Оплата - 50Z или 1500R, кому как удобнее. Ни покаким там курсам ниче высчитывать не стану.

Возможна оплата по ЯД, но нежелетально.

Схема следующая - сделана работа, получаем денежку. Ясли-сад с предоплатами проходит мимо.

Никаких контактов тоже не оставляю, т.к. появляется вечно куча псевдо-мастеров и богов программирования.

Все писать сюда, тут и выберу и исполнителя.

Я закончил. Вот.

UPD:

На баннере должны быть завлекалочки пройти на сайт и зарегистрировать свою компанию.

До этого баннер делали для другого проекта, человек сделал, надо лучше:

http://j.mp/ePXRVm

Чтобы анимация была плавная, эффектная и мотивирующая, в частности там перечень услуг должно отражать, ну и оформление сайта напоминать. То есть грубо говоря:

- Адрес сайта

- ля ля

- тополя

- очень круто

- Добавь свою компанию!

Кончаю.

14 лет назад
TopsyKretts
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Сделано красиво и качественно. Вносили много изменений, много раз что-то меняли, но тем не менее работа выполнена успешно, за что Ане большое спасибо!)
Рекомендую как ответственного заказчика. Максим четко поставил задачу, постоянно был на связи и оплатил работу по факту сдачи. Надеюсь на дальнейшее продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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