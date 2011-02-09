Необходимо разработать дизайн-проекты для плакатов/баннеров магазина шин и дисков. 1шт 540x2200mm (2шт) вертикальная надпись Michelin, наличие их фирменного чувака Мишлен, а также шина/колесо этой фирмы на плакате, под углом, или еще ...
Flash Banner
Нужно сделать качественный Flash баннер для сайта-биржи.
Размер баннера - 240х400
Основные требования к баннеру:
Яркий, динамичный и плавный без дурацких рывков. Никаких свистелок-перделок, строгий для серьезного ресурса.
Конверсионность баннера особого значения не имеет, т.к. он будет висеть на дружественном ресурсе столько, сколько нужно.
Оплата - 50Z или 1500R, кому как удобнее. Ни покаким там курсам ниче высчитывать не стану.
Возможна оплата по ЯД, но нежелетально.
Схема следующая - сделана работа, получаем денежку. Ясли-сад с предоплатами проходит мимо.
Никаких контактов тоже не оставляю, т.к. появляется вечно куча псевдо-мастеров и богов программирования.
Все писать сюда, тут и выберу и исполнителя.
Я закончил. Вот.
UPD:
На баннере должны быть завлекалочки пройти на сайт и зарегистрировать свою компанию.
До этого баннер делали для другого проекта, человек сделал, надо лучше:
Чтобы анимация была плавная, эффектная и мотивирующая, в частности там перечень услуг должно отражать, ну и оформление сайта напоминать. То есть грубо говоря:
- Адрес сайта
- ля ля
- тополя
- очень круто
- Добавь свою компанию!
Кончаю.
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