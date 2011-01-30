Баннеры для 23 февраля

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт21 заявка306 просмотров

Требуется сделать 2 баннера для 23 февраля.

Размеры:

баннер - 400px по вертикали и 550px по горизонтали.

баннер - 110px по вертикали и 620px по горизонтали.

Эти два баннера могут быть в одинаковом оформлении, но должны отличаться в следующем: баннер 550px по горизонтали содержит в себе поздравление, можно несколько строк, а баннер 620px по горизонтали как бы просто общий (анимация + строчка текста, например: Поздравляем с 23 февраля!)

Баннеры должны быть красочными, анимационными, качественными.

Срок 10 дней. Оплата по факту через weblancer 50 USD.

Все вопросы в личку.

14 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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