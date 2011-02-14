Разработать макет баннера для тантамарески

Его потом будем распечатывать на баннерной ткани размером 3м*2м

На баннере изображены Чарли Чаплин, Лайза Минели, Мэрлин Монро

Лица у них будут вырезаны для того, чтобы гости праздника могли подставлять туда свои лица и фотографироваться. Поэтому вместо лиц белые круги.

Позы героев можно варьировать, чтобы могли сфотографироваться и взрослые и дети.