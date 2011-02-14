Разработать макет баннера для тантамарески

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Завершен10 заявок233 просмотра

Его потом будем распечатывать на баннерной ткани размером 3м*2м

На баннере изображены Чарли Чаплин, Лайза Минели, Мэрлин Монро

Лица у них будут вырезаны для того, чтобы гости праздника могли подставлять туда свои лица и фотографироваться. Поэтому вместо лиц белые круги.

Позы героев можно варьировать, чтобы могли сфотографироваться и взрослые и дети.

14 лет назад
ciryshow
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Ruslala
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо большое за терпение, понимание, находчивость, отзывчивость, работа качественно в срок выполненна. Эту тантамереску гости мероприятия запомнят на долго, как дети так и взрослые!

Заявки фрилансеров

Ruslala
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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