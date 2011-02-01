3 страничный gif баннер

Необходимо разработать дизайн-проекты для плакатов/баннеров магазина шин и дисков. 1шт 540x2200mm (2шт) вертикальная надпись Michelin, наличие их фирменного чувака Мишлен, а также шина/колесо этой фирмы на плакате, под углом, или еще ...