3 страничный gif баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок197 просмотров

Баннер для сайта http://www.raso.ru/

Размер 150*63

Текст на страничках:

1 - СЕМИНАРЫ И КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

2 - РАСО И ART & IMAGE

3 - ПОВЫСЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

И всё это аккуратно оформить.

14 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anDyrv
32 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Очень оперативно работает! цена отличная. спасибо Андрею!
Хороший заказчик, своевременная оплата. Было очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

anDyrv
32 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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