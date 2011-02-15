Необходимо создать баннер в виде слайд-шоу из 5 поочередно изменяющихся предоставленных нами изображений
Требуются рекламные баннеры для интернет-магазина
Требуется разработать креативные баннеры с побуждением к покупке для интернет магазина с товарами корсеты, эротическое белье, карнавальные костюмы и т.д. более подробное представление о товаре Вы найдете в прилагаемом файле.
Размеры баннеров 250*250, 468*60, 120*600, 160*600
Анимированный GIF или FLASH (на ваш выбор)
Необходимые материалы для создания Вы можете взять из этого файла narod.ru/disk/4783286001/pic.rar.html
P.S. Можно указать что доставка по СНГ или всему миру!
Победитель конкурса
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